Бристоль, Великобритания, , 11:29 — REGNUM Во время протестов в Бристоле против законопроекта, который в том числе расширяет полномочия полиции Великобритании, были задержаны 14 человек. Об этом 24 марта сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные полиции округа Эйвон и округа Сомерсет.

Уточняется, что все протестующие были задержаны за нарушение связанных с пандемией мер карантина и препятствование дорожному движению.

«Офицеры просили протестующих разойтись, но, несмотря на действующее законодательство по защите общественного здоровья в связи с COVID-19, толпа оставалась на месте», — заявила сотрудник полиции Клэр Армес.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта начальник бристольской городской полиции Энди Марш рассказал, что во время беспорядков в Бристоле были травмированы 20 сотрудников полиции.