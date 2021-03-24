Барселона, Испания, , 11:26 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получил кредит доверия от руководства клуба. Об этом 24 марта сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, 23 марта руководство клуба провело встречу с Куманом, на которой также присутствовал Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента.

Отмечается, что руководство выразило доверие нидерландскому специалисту и позволило ему продолжить работу в следующем сезоне.

Кроме того, в ходе встречи Куман потребовал, чтобы ему дали возможность больше влиять на трансферную политику клуба.

Напомним, Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года, его контракт рассчитан до 2022 года. На сегодняшний день команда идёт на втором месте в чемпионате Испании. Кроме того, в Лиге чемпионов «Барселона» выбыла на стадии 1/8 финала, в кубке Испании — в четвертьфинале.