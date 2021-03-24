Оренбург, 24 марта 2021, 11:23 — REGNUM Новые экологические посты в Оренбургской области пока работают в тестовом формате. В штатный режим оборудование переведут с 25 марта, сообщает областное минприроды.
«Уже с 25 марта обновлённые стационарные экологические посты будут доступны на интерактивной карте экомониторинга Оренбуржья!», — заявило ведомство в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, десяти экологическим постам потребовалась замена оборудования, поскольку из-за контрафактных деталей выдавались недостоверные показания. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Кроме того, в Сорочинске по просьбам жителей появился новый экологический пост, дополнивший Единую систему экологического мониторинга области.
Добавим, на обновление оборудования из регионального резервного фонда выделялось 53 млн рублей.
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