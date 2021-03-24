Казань, , 11:47 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден у 44 человек. Накануне COVID-19 зарегистрировали у 43 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 24 марта, подтверждено 19 153 случая инфицирования. Выздоровели всего 15 909 пациентов, за сутки — 40 человек. Всего произошли 407 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 13 человек, 20 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 21 новый носитель вируса, один проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 23 марта, прошли 745 жителей. Вторую дозу вакцины получили 75 364 человека.

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