Якутск, 24 марта, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии признал обоснованными банкротные претензии к ООО «Горно-добывающее предприятие «Южная Якутия», которое два года назад было исполнителем контракта на доставку песка для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». В отношении предприятия ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Карьер «Мир» в городе Мирный, Якутия

Компания, которая специализируется на разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина, пробудет под наблюдением до 6 сентября 2021 года. В реестр кредиторов также внесли долг перед ООО «Новосибирсктрудопроводстрой» в размере 2,4 млн рублей. Временным управляющим компании назначен Игорь Старшинов — участник ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Напомним, в деле о несостоятельности истцом выступила компания «Новосибирсктрудопроводстрой», в 2018 году заключившая с ООО контракт на поставку песка на газопровод, с которого и стартовало будущее банкротное дело.

Предприятие-ответчик учреждено в 2012 году. Владелец 23% доли — Владимир Лямкин. Оставшаяся часть числится за компанией. Вероятно, из её состава ранее вышел другой собственник.

Напомним, ранее Газпром сообщил о приостановке транспортировки газа по газопроводу с 1 по 7 апреля 2021 года. Это будет сделано для плановых профилактических работ.