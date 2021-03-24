Варшава, , 11:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского дипломата после задержания главы Союза поляков в Белоруссии Анжелики Борис, говорится 24 марта в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел выражает протест против задержания белорусскими спецслужбами Анжелики Борис», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис была задержана 23 марта. Активистку задержали у неё дома в Гродно, после чего отвезли в Управление внутренних дел Ленинского района города, где она находится в настоящее время.

За несколько дней до ареста задержанная была переизбрана председателем Союза поляков Белоруссии. В ходе своего выступления после переизбрания Борис заявляла, что в организации опасаются преследований со стороны белорусских властей.