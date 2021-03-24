Москва, , 11:22 — REGNUM Власти Македонии (официальное название страны — Республика Северная Македония) приняли решение о предоставлении права туристам из России безвизового въезда в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также российским туристам не нужно будет предъявлять справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Туристы из РФ смогут приезжать в Македонию без виз, тестов и справок с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года.

При этом туроператоры не ожидают массового турпотока. Причина — отсутствие прямого авиасообщения с Россией. Добраться до столицы Македонии — города Скопье — можно только с пересадкой в Стамбуле. Цена авиабилета на одного человека — от 21 тыс. руб. в одну сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Македонии приняло решение о продлении на год действия упрощённого порядка въезда в страну для российских граждан.

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