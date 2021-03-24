Воронеж, , 11:21 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 24 марта опубликовал региональный оперативный штаб. На 23 марта сообщалось о 209 новых пациентах.

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Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 73 698 человек. Выздоровевшими из них признаны 68 288 пациентов, в том числе за сутки выписан 231 человек.

В регионе продолжает расти число жертв COVID-19. За последние 24 часа в статистику смертности вошли ещё 11 пациентов. Общее число скончавшихся пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом достигло в Воронежской области 2 686 человек.