Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге количество летальных исходов от COVID-19 за время пандемии превысило отметку в 12 тысяч умерших. При этом продолжается медленное снижение суточной заболеваемости.

Свеча памяти Дарья Драй © ИА REGNUM

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За истекшие сутки в городе лабораторно подтвердили 807 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 24 марта в федеральном оперативном штабе. Это на пять случаев меньше, чем сутками ранее. Ежедневное снижение суточного числа инфицированных продолжается с 20 марта.

Кроме того, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 35 летальных исходов, это на семь случаев меньше, чем в предыдущий день. Из стационаров и с амбулаторного лечения за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 705 человек.

С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии подтверждено 389 464 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели 339 868 человек, скончались от ковида 12 029 человек. Летальность болезни в Петербурге — 3,01%

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 731 человека. «Тенденция к снижению второй волны эпидемии, в целом, сохраняется. Вероятность нового роста заболеваемости также сохраняется», — заявили ранее в оперштабе Петербурга.

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