Москва, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования выявили 8861 случай заражения коронавирусом, сообщили 24 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. В лидерах по числу заражений — Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области.

Отмечается, что за сутки в стране выздоровели от ковида 10 355 человек, умер 401 пациент.

С начала пандемии в РФ исследования выявили 4 483 471 случай заражения, 96 219 человек умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 24 марта подтверждены 95 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки.

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