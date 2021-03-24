Пенза, , 11:47 — REGNUM В Пензенской области число инфицированных, по информации на 24 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 41 295 человек, заболевание подтвердились еще у 106 пензенцев. Сутками ранее заболели 108 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 37 791 пациент, или 91,5% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 153 человека. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 505 пациентов, трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%. По данным ВОЗ, опубликованным по итогам недели, по всему миру с 15 по 21 марта зарегистрировано 3 291 060 новых случаев COVID-19, причем летальных исходов — 60 414.

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