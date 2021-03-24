Москва, , 11:20 — REGNUM Альтернатива SWIFT в России уже есть, и она вполне успешно работает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко, рассуждая о том, может ли РФ позволить себе отказаться от использования международных платежных систем.

«Банк России содействует национальной технологической независимости. Так, в короткие сроки была создана НСПК, обеспечен выпуск и обслуживание национальной платежной карты «МИР». Сегодня на долю карт «МИР» приходится более 25% эмиссии карт и почти 18% суммарного денежного оборота по банковским картам в России. В результате деятельности НСПК доля международных платежных систем заметно сократилась, — сказал Пушко. — Альтернатива SWIFT в России уже есть и вполне успешно работает. Так, уже в декабре 2014 года Банком России было объявлено о начале работы альтернативной SWIFT «Системы передачи финансовых сообщений» Банка России, способной полностью закрыть потребности банков по платежам внутри страны».

Как уточнил Пушко, для внешних операций вполне можно использовать систему корреспондентских счетов, а также другие платежные системы, например TARGET2.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушко назвал обоснованными опасения по поводу того, что Запад может использовать в своих интересах зависимость РФ от международных платежных систем.

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