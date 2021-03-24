Ижевск, , 11:19 — REGNUM В Удмуртии с 24 марта отменяется ряд ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес в распоряжение о режиме повышенной готовности глава республики Александр Бречалов.

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Так, отменяется так называемая «шахматная» рассадка зрителей на мероприятиях. Кроме того, увеличивается максимальная наполняемость залов до 75% от существующих посадочных мест.

Также возобновляются проверки медицинских и страховых организаций, работающих в сфере ОМС (обязательного медицинского страхования).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на утро 24 марта выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне был подтвержден 81 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 184 случаев. За последние сутки выписаны по выздоровлении 76 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 762 человека. 371 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. За вычетом всех выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 3051 человек.

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