Таллин, , 11:18 — REGNUM Эстонская экономика в 2021 году продемонстрирует уверенный рост, а в 2022 году заметно ускорится, освободившись от последствий эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в новом экономическом обзоре банка Luminor.

В 2021 году рост ВВП составит 2,5%, в основном, благодаря показателям второй половины года. Экономика будет расти за счет увеличения поддерживающего экспорт внешнего спроса, наращивания темпов вакцинации, а также фискальных мер правительства по поддержке малого и среднего бизнеса.

В 2022 году ВВП Эстонии вырастет на 5%, что будет свидетельствовать об окончательном выходе страны из кризиса, вызванного коронавирусом.

По мнению экспертов банка, во втором полугодии 2021 году начнет улучшаться ситуация на рынке труда, а инфляцию удастся заметно снизить.