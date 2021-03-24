Браззавиль, , 11:20 — REGNUM В Республике Конго 24 марта стартовала общенациональная кампания вакцинации от COVID-19, при проведении которой используется российский препарат «Спутник V». Об этом 24 марта рассказал посол России в стране Георгий Чепик.

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«Начало вакцинации от коронавируса с использованием российской вакцины является знаковым в двухсторонних отношениях, которые базируются на длительной истории сотрудничества между Браззавилем и Москвой», — приводит его слова ТАСС.

Также Чепик отметил, что правительство республики вело долгое и скрупулезное изучение имеющихся в настоящее на ранке вакцин от COVID-19 препаратов, и выбрало российскую вакцину «Спутник V».

При этом он добавил, что такой выбор был сделан властями Республики Конго по ряду причин, из которых главной является соотношение между ценой, качеством и эффективностью российского препарата.

Отметим, за все время пандемии в Республике Конго было выявлено в общей сложности 9564 носителя коронавируса.