Людиново, Калужская область, , 11:24 — REGNUM Пять человек пострадали утром 24 марта в городе Людиново при столкновении автомобиля Toyota Avensis с маршрутным микроавтобусом Mercedes, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

По предварительной информации, в районе дома № 120 по улице Маяковского мужчина 1961 года рождения, находясь за рулём автомашины Toyota Avensis, двигаясь по направлению микрорайона Сукремль, не учёл дистанцию до впереди идущего транспортного средства и протаранил маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter. В момент ДТП в салоне автобуса находилось семь пассажиров.

Среди пятерых раненых серьёзно пострадали две женщины, 55 и 39 лет, у которых зафиксированы ушибы шейного отдела позвоночника и имеется подозрение на сотрясение мозга. Все пострадавшие госпитализированы.

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