Киев, , 11:28 — REGNUM Причиной смерти военнослужащей, скончавшаяся после прививки от COVID-19 в Одесской области Украины, стала не вакцина, а хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. Об этом сообщила 24 марта пресс-служба министерства на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Смерть наступила вследствие острых расстройств кровообращения…», — сказано в сообщении. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие заболевания.

В минздраве Украины рассказали, что противопоказаний к введению вакцины у погибшей не было, а также призвали не делать поспешных выводов после смерти военнослужащей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По данным министерства, на Украине привились всего 137 026 человек. Побочные эффекты зафиксированы у 590 из них.

Напомним, после прививки индийской вакциной Covishield военнослужащая упала в обморок за пределами своей воинской части. Медики не сумели её реанимировать.

Читайте также: На Украине после прививки от COVID-19 скончалась военнослужащая