Ташкент, , 11:16 — REGNUM В Узбекистане ввели экстерриториальный принцип при регистрации актов гражданского состояния и оформлении заграничного паспорта. Это следует из соответствующего указа президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованного агентством «УзА».

Согласно документу, медицинское обследование лиц, вступивших в брак, также выполняется независимо от места регистрации граждан. Кроме того, нотариальные конторы самостоятельно будут проверять все сведения, связанные с ЗАГС, без требований о справках.

При аккредитации сотрудников иностранных компаний отменяется требование на сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Отменяется также истребование государственными органами справок из психоневрологического и наркологического диспансеров, справки об отсутствии судимости и других документов.