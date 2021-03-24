Москва, , 11:16 — REGNUM Свежая выпечка — не самый подходящий продукт для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом напомнила врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

По словам специалиста, свежий ароматный хлеб сложно переваривается и обладает более высокой кислотностью. Гораздо безопаснее для желудка чёрствый хлеб.

«Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни», — объяснила в беседе с радио Sputnik диетолог.

Черняева добавила, что по мере того, как хлеб черствеет, его структура меняется, меняются кислотные свойства, именно этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта.

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«С точки зрения пользы лучше взять вчерашний хлеб или сухарик», — добавила диетолог.

Врач отметила, что тяга к свежей выпечке сродни зависимости, которая заставляет человека употреблять слишком много этой аппетитной продукции.

«Свежего мягкого хлеба мы съедим больше — прежде всего за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому», — сказала она.

Черняева добавила, что этой особенностью часто пользуются в магазинах. Ведь люди, привлеченные запахом свежей выпечки, купят её больше.

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