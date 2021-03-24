Москва, 24 марта 2021, 11:16 — REGNUM Свежая выпечка — не самый подходящий продукт для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом напомнила врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.
По словам специалиста, свежий ароматный хлеб сложно переваривается и обладает более высокой кислотностью. Гораздо безопаснее для желудка чёрствый хлеб.
Черняева добавила, что по мере того, как хлеб черствеет, его структура меняется, меняются кислотные свойства, именно этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта.
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Врач отметила, что тяга к свежей выпечке сродни зависимости, которая заставляет человека употреблять слишком много этой аппетитной продукции.
Черняева добавила, что этой особенностью часто пользуются в магазинах. Ведь люди, привлеченные запахом свежей выпечки, купят её больше.
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