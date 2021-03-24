Монако, , 11:22 — REGNUM На аукционе Bonhams в Монако выставлен на торги редкий суперкар Isdera Imperator 108i с мотором от Mercedes-Benz. Об этом сообщается на сайте компании.

Тираж модели ограничен тридцатью экземплярами этого авто.

«Imperator был воплощением дизайнерского эксперимента Mercedes-Benz конца 1970-х годов. Инженер Эберхард Шульц, возглавлявший группу разработчиков оригинальной концепции, сформировал дизайн Isdera, как основу для будущих суперкаров», — говорится в описании к лоту.

30 экземпляров, выпущенные за девять лет, остались верны первоначальной простой концепции. Сверхлегкий поразительный кузов «крыло чайки» на трубчатом стальном шасси в сочетании с невероятной мощностью пятилитрового двигателя M119 V8 Mercedes-Benz обеспечил отличные характеристики для своего времени: максимальная скорость 275 км/ч и ускорение от 0 до 100 км/ч за пять секунд.

Автомобиль окрашен в цвет Silver Arrows («Серебряные стрелки»), а салон обтянут чёрной кожей.

Под капотом суперкара установлен пятилитровый мотор V8. Он работает с пятискоростной трансмиссией ZF и задним приводом.

Ожидается, что авто будет продано не менее чем за 500 000 евро (около 45,35 млн рублей).

Ранее на аукционе Bring a Trailer на торги был выставлен охотничий автомобиль Mohs SafariKar, созданный изобретателем Брюсом Болдуином Моосом в 1973 году. Модель разработана для безопасной охоты на крупных африканских животных. Собрана машина на основе модели International Harvester Travelall.

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