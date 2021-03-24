Кострома, , 11:23 — REGNUM Костромские полицейские ищут человека, распространившего фейковую информацию о стрельбе в школе — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коллаж

Сообщение о происшествии в школе № 11 в Костроме вечером 23 марта начали публиковать костромские группы ВКонтакте. В публикациях говорилось, что один из школьников «притащил на урок пневматический пистолет», начал «играться», и случайно прострелил глаз однокласснику. Публикации вызвали большой резонанс — костромичи начали обсуждать происшествие, репостили информацию о происшествии и оставляли гневные комментарии в соцсетях.

Однако, эта информация не нашла подтверждения. В администрации учебного учреждения, департаменте образования и науки Костромской области и полиции корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что таких инцидентов в школе не происходило.

Как выяснилось позднее, опубликовать сведения о стрельбе администраторам костромских групп с помощью кнопки «Предложить новость» предложил подписчик. Сейчас полиция намерена установить личность этого человека и выяснить, с какой целью он тиражировал фейк. Будет ли распространитель информации привлечён к административной ответственности, пока неизвестно.