Уфа, , 11:16 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 31 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Справились с ней 26 197 человек, в том числе 124 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах региона лечатся 304 пациента с COVID-19, а 4757 человек получают лечение на дому. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть трех пациентов с COVID-9, а всего в республике скончались 340 таких пациентов.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 23 марта в регионе за сутки выявили 110 носителей коронавируса.