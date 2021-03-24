Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM Вакцину «Спутник V» оперативно доставят в те территории Свердловской области, которые могут оказаться в зоне паводка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Таких населённых пунктов немного, и число жителей в них невелико. Однако, именно им предстоит оперативно поставить прививки», — сообщили в департаменте.

Решение принято на заседании областного оперативного штаба. В регионе ожидают прибытия партии вакцины в несколько десятков тысяч доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области намерены отменить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале отменят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет