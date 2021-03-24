Кемерово, , 11:11 — REGNUM На погашение задолженности по заработной плате перед работниками кузбасской шахты «Алексиевская» будет направлено почти 203 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В документе говорится, что средства будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.

«Эти средства люди должны получить как можно быстрее. Важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись», — подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, всего регионы Сибирского федерального округа дополнительно получат 1,3 млрд рублей.

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