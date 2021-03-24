Москва, , 11:11 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала регионы разрабатывать программы досуга для подростков и старшеклассников, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«В ходе мониторинга досуга трудовой деятельности детей… мы выяснили, что в подавляющем большинстве регионов отсутствуют программы организации досуговой занятости подростков в летний период. Мы понимаем, что детям старшего возраста совсем не интересно поехать в лагерь и тем более находиться в пришкольных лагерях, эти дети предоставлены самим себе, многим интересно подзаработать», — отметила Кузнецова в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха.

По мнению омбудсмена, подростки чаще заинтересованы в профориентации, а также стремятся заработать.

«Подобного рода программы должны быть приняты в регионах. И если нужна поддержка, нужно об этом открыто говорить, и мы готовы принять активное участие в продвижении инициатив региональных, если есть, федеральные инициативы, которые могли бы сопровождать усиление работы в субъектах РФ по различным форматам трудовой занятости подростков, я не говорю о профессиональной ориентации, которая могла бы существенно здесь проявится и помочь детям выбрать новую профессию», — заявила Кузнецова.

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