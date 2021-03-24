Москва, , 11:14 — REGNUM В столицу России метеорологическая весна придет 25 марта. Об этом 24 марта рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН.

Как отметил синоптик, с 25 марта в Москве будет наблюдаться теплая и солнечная погода.

«Инициативу захватит антициклон, небо очистится, обойдется без осадков. Станет много солнца», — сказал он.

При этом Тишковец отметил, что в ночное время значения температуры воздуха будут пребывать в «минусовой» зоне, однако уже к выходным они достигнут 0 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 24 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — +4… +6 °C.