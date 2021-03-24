Брянск, , 11:10 — REGNUM В Брянской области 24 марта подтверждены 95 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы два летальных исхода. Прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» сделали 62 178 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 34 995 носителей инфекции. Справились с болезнью 34 186 человек, в том числе 77 — выписаны за истекшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 282 пациента.

С начала пандемии лаборатории провели 489 727 исследований на коронавирус, из них 1870 тестов выполнены за сутки.