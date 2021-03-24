Москва, , 11:04 — REGNUM Туристам станет проще посещать Черногорию. Власти страны ещё более упросили правила въезда иностранных граждан, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Продлён срок действия ПЦР-теста, а для въезжающих в страну. С 25 марта тест может быть сделан за 72 часа до прибытия в Черногорию, вместо ранее действовавших 48 часов.

В настоящее время туристы из России летят в Черногорию с пересадками — через Стамбул и Белград, что увеличивает время поездки. Поэтому продление действия ПЦР-теста — важное послабление для туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, границы Черногории открыты для всех туристов из России с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 или сертификатом о вакцинации.

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