Таллин, , 11:03 — REGNUM В Белом зале парламента Эстонии Рийгикогу вновь появилась символика Евросоюза после двух лет отсутствия. Об этом сообщил Postimees со ссылкой на решение нового спикера Рийгикогу. Таким образом, восстановлен прежний порядок, существовавший здесь с момента вступления страны в ЕС весной 2014 года.

В 2019 году избранный спикером парламента представитель Эстонской консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас распорядился убрать из Белого зала, где проходят мероприятия и фотосессии Рийгикогу, флаги ЕС, стоявшие там наравне с флагами Эстонии. По мнению Пыллуасса, такое сочетание флагов свидетельствовало о «колониальном» статусе Эстонии и принижало национальный триколор.

Исчезновение флагов ЕС вызвало скандал в эстонской политике. С критикой такого решения выступили как президент страны Керсти Кальюлайд, так и руководители Реформистской и Социал-демократической партий, а также официальное представительство Евросоюза в Таллине.

В марте нынешнего года новым спикером Рийгикогу выбран председатель Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас. Именно по его распоряжению в Белый зал были возвращены флаги ЕС.