Уфа, , 11:06 — REGNUM Троих школьников доставили в реанимацию после ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что 11-летний мальчик, а также 14-летняя и 13-летняя девочки сейчас лежат в реанимации. Помимо этого, были доставлены в больницу 14-летний и 12-летний мальчики.

По предварительной информации, дети ехали из села Япарсаз в школу, расположенную в селе Матраево.

«Предварительно установлено, что родители взяли на себя ежедневную перевозку этих детей до школы и обратно. Между тем по данному маршруту в начале и конце учебной недели перевозку осуществляет школьный автобус. Дети в этом случае живут в интернате», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ДТП, в котором пострадали пять школьников, произошло утром 24 марта на трассе Сара-Акъяр-Юлдыбаево.

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