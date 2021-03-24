Улаганский район, Алтай, , 11:03 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела о серии хищений с туристической базы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в числе фигурантов двое 16-летний подростков и 19-летний молодой человек.

Последний также обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. По данным следствия, ночью 8 сентября он предложил подросткам украсть имущество из домика на территории туристической базы «Эзен».

"После этого трое указанных лиц незаконно проникли через незапертую на запорное устройство входную дверь в помещение одного из домиков, откуда тайно похитили имущество женщины на общую сумму порядка 29 000 рублей (ноутбук, одеяло, плед, куртку)», — отметили в ведомстве.

Через несколько часов юноша с одним из подростков похитил с турбазы «Учар» кальян стоимостью около 5 тыс. рублей. Всё похищенное имущество было впоследствии найдено и возвращено владельцам.

При этом задержанные подростки признали свою вину полностью. Их совершеннолетний приятель, напротив, отверг обвинения. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем материалы дела направлены прокурору.

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