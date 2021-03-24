Каир, , 11:03 — REGNUM Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given перекрыл движение как минимум для 100 судов. Об этом 24 марта сообщает агентство Bloomberg.

По последним данным, следовавший из КНР в Роттердам контейнеровоз длиной 400 метров утром 24 марта сел на мель.

Также уточняется, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за отклонения судна от курса в результате сильного ветра.

Кроме того, отмечается, что в данный момент буксиры ведут спасательную операцию и добавляется, что она может продолжаться в течение еще нескольких дней. При этом указывается, что экипаж судна в настоящее время находится в безопасности, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта стало известно о столкновении танкера «Кола» с сухогрузом «Арк Ройял» в Суэцком заливе.