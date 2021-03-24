Москва, 24 марта 2021, 10:59 — REGNUM В Москве реконструируют улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе, сообщил 24 марта мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Он рассказал, что ранее в Пресненском районе благоустроили Краснопресненскую набережную и площади у станций метро.
Красную Пресню мэр назвал исторической улицей Москвы, имеющей много достопримечательностей и точек притяжения — зоопарк, музей-квартира Маяковских, памятник Героям революции 1905 года.
Собянин пообещал Красной Пресне возвращение деревьев, кустов и газонов. Он рассказал о планах создать с южной стороны улицы прогулочный маршрут и площадки для отдыха.
Участок Звенигородского шоссе от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца (ТТК) также облагородят зелёными насаждениями. Воздушные линии вдоль шоссе уберут под землю, а освещать движение будут современные фонари.