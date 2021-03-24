Рязань, , 11:09 — REGNUM В 2021 году единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется предоставить 26 медикам, переехавшим на работу в отдалённые сёла Рязанской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Сумма компенсации варьируется в зависимости от удалённости и количества населения от одного миллиона рублей до 1,5 млн рублей для врачей, а для фельдшеров от 500 тысяч рублей до 0,75 млн рублей. Планируется, что в 2021 году примут участие в программах 16 врачей и 10 фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестрём фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года, выплаты по ней получили 146 врачей. В рамках проекта «Земский фельдшер» компенсации предоставили 18 фельдшерам.