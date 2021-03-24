Москва, 24 марта, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Такой смертности детей в России не наблюдалось вообще в последние годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

По итогам 2020 года лишь 5% детей охвачены детскими лагерями, 95% детей оказались не задействованы ни в каких формах отдыха и досуга, по сути были предоставлены сами себе, отметила детский омбудсмен.

Кроме того, она сослалась на данные межведомственного мониторинга.

«Погибших 885 человек — в два раза больше, чем летом 2019 года. Таких цифр и такого роста мы не видели за последние годы вообще, таких темпов не было! В 70 раз увеличилось число пострадавших детей, это поломанные руки, ноги, это инвалидизация и так далее», — привела данные Кузнецова.

Порядка 150 заболевших ковидом детей было выявлено в детских летних лагерях, добавила она.