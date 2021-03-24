Джакарта, 24 марта 2021, 10:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо вылетел в провинцию Северное Малуку 24 марта, сообщает CNN Indonesia.
Во время рабочего визита президент планирует ознакомиться с программой вакцинации против коронавируса в округе Северная Хальмахера.
Глава государства будет присутствовать на открытии терминала в аэропорту Северной Хальмахеры. Правительство выделило около 50 млрд индонезийских рупий ($3,4 млн) на строительство нового терминала аэропорта. По прогнозам, этот новый терминал площадью 3500 квадратных метров сможет принимать 160 тысяч пассажиров в год.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Индонезии Джакарты запретит использовать традиционные кукольные фигуры ондел-ондел на улицах.
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