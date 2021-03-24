Берлин, , 10:58 — REGNUM Обнародованы цены на новый полностью электрический кроссовер BMW iX xDrive50 2022 модельного года. Об этом сообщает портал Car and Driver.

Для автолюбителей из США новинка обойдётся как минимум в 80 тыс. долларов (около 6,1 млн рублей). Предварительно заказать авто у дилером можно будет только в июне текущего года. Первые экземпляры автомобиля появятся у покупателей не ранее начала 2022 года.

Силовая установка iX xDrive50 состоит из двух электромоторов общей производительностью 500 «лошадей». Дальность хода авто после полной подзарядки составит около 480 км.

Стоит отметить, что аккумулятор кроссовера поддерживает быструю зарядку. За 10 минут он сможет зарядиться на пробег около 140 км.

Напомним, новый электрифицированный седан BMW i4 17 будет официально представлен в марте 2021 года. Он станет первым полностью электрической спортивной моделью марки. Его конкурентами станут: Tesla Model 3 Performance и Audi e-tron GT.

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