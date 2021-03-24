Калуга, , 11:34 — REGNUM Девять человек вошли в жюри первого Международного кинофестиваля фильмов о космосе «Циолковский» (The International Space Film Festival «Tsiolkovsky»), сообщили 24 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В состав жюри кинофестиваля вошли: директор Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Наталья Абакумова; кинорежиссер, сценарист Алёна Званцова; американский кинорежиссер, продюсер, актер Роджер Корман (Roger Corman); документалист, журналист, телеведущий, писатель Игорь Прокопенко; директор по маркетингу и стратегическому развитию Госфильмофонда, арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Надежда Степанова; руководитель пресс-службы государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Владимир Устименко; кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Клим Шипенко; лётчик-космонавт, герой Российской Федерации Фёдор Юрчихин и исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2021 года в Калуге откроется первый Международный кинофестиваль фильмов о космосе «Циолковский». Программа кинофестиваля включает показы конкурсных художественных, документальных и короткометражных фильмов, в том числе телестудии «Роскосмос», специальную программу полнокупольного кино для планетария, ретроспективы лучших отечественных и зарубежных «космических» кинолент, лекции, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы с привлечением известных кинематографистов,

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