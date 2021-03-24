Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Оренбурге в отношении начальника отдела по работе с проблемной задолженностью физических лиц Оренбургского регионального филиала АО «Россельхозбанк» возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Сотрудник банка подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенное в значительном размере»).

По версии следствия, банкир лично получил от клиента 40 тысяч рублей за способствование заключению мирового соглашения в связи с имевшейся у гражданина задолженностью перед кредитным учреждением. Начальника отдела по работе с проблемной задолженностью физических лиц регионального филиала банка задержали с поличным 23 марта.