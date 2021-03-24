Москва, , 10:53 — REGNUM Опасения по поводу того, что Запад может использовать в своих интересах зависимость РФ от международных платежных системы, обоснованы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Прежде всего необходимо выяснить, о каких платежных системах идет речь. В этом контексте обычно называют SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. И понятно, почему. Есть данные, что в SWIFT представлены более половины российских кредитных организаций, которые являются крупнейшими финансовыми институтами страны и осуществляют более 80% расчетов. А по количеству пользователей SWIFT Россия занимает второе место после США», — сказал Пушко.

По его словам, после того как американские спецслужбы и Минфин США получили доступ к информации о транзакциях в системе SWIFT, в Госдепе быстро смекнули, что формула «кто управляет информацией, тот управляет миром» отлично работает и как инструмент сдерживания и недобросовестной конкуренции.

«Парадоксальность ситуации заключается в том, что сама SWIFT, являясь международной негосударственной компанией со штаб-квартирой в Ватерлоо (Бельгия), неоднократно выступала с заявлениями против использования ее в качестве инструмента шантажа и давления, справедливо полагая, что использование ее в политических целях вредит ее деловой репутации, — добавил Пушко. — Однако начиная с 2014 года, угрозы отключения от SWIFT периодически поступают и в адрес России. И о том, что эти риски вполне реальны, можно судить по показательному отключению от SWIFT Ирана и КНДР в ноябре 2018 года под давлением правительства США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что международная напряженность между странами провоцирует переход на расчеты в национальных валютах.

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