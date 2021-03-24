Бишкек, 24 марта 2021, 10:53 — REGNUM Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии прекратил уголовное преследование в отношении бывшего кандидата в президенты республики Омурбека Бабанова, сообщили в пресс-службе ГКНБ.
В комитете отметили, что основанием для прекращения дела стало отсутствие фактов причинения вреда интересам государства, физических и юридических лиц со стороны Бабанова.
В ГКНБ добавили, что Бабанов добровольно перечислит в бюджет Киргизии 100 млн сомов ($8,75 млн) в качестве поддержки.
Ранее в отношении Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело по подозрению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.
Бабанов возглавлял правительство при бывшем президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаев и был основным конкурентом Сооронбаю Жээнбекову на президентских выборах.