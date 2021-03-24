Кемерово, , 10:53 — REGNUM Минтранс России и ОАО «РЖД» разработают предложения по развитию пассажирского железнодорожного движения на территории Кемеровской области. Это следует из опубликованного на сайте правительства России поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 6 марта 2021 года Михаил Мишустин провёл совещание по вопросу социально-экономического развития Кузбасса.

По итогам совещания Минтрансу России (Виталию Савельеву) и ОАО «РЖД» (Олегу Белозёрову) было дано поручение «проработать совместно с правительством Кемеровской области и представить в правительство Российской Федерации предложения по развитию пассажирского железнодорожного движения на территории Кузбасса».

Срок — до 9 апреля 2021 года.