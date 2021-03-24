Краснодар, , 10:50 — REGNUM Единая концепция комплексной жилой застройки на территории Краснодарского края будет разработана по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации края по итогам объезда губернатором краевого центра 23 марта.

«Мы ушли от точечной застройки микрорайонов, но и говорить о едином комплексном подходе к развитию территорий пока не можем. Нам нужно, чтобы Краснодар строился красивым, комфортным и удобным для жизни. По-настоящему столичным городом. Алгоритмы застройки утверждены, но они не везде соблюдаются. Есть власть на местах, и она должна выдавать разрешения на строительство и контролировать, как соблюдаются требования», — сказал Кондратьев.

Губернатор дал поручение руководителю регионального департамента по архитектуре и градостроительству Илье Позднякову разработать единую концепцию комплексной жилой застройки Краснодарского края. В частности, в документе должны быть прописаны нормативные требования к наличию социальных объектов, парковок, детских площадок. В случае если проект планировки данной концепции не соответствует, пройти согласование он не сможет.

Также губернатор поручил составить реестр муниципалитетов, где зафиксировано наибольшее число жалоб на строительство многоквартирного жилья с нарушением градостроительных норм.