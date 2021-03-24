Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Тестовая запись будущих первоклассников в екатеринбургские школы попортила нервы многим родителям. Свои сообщения горожане оставляют на профильных форумах.

Многие жители пожаловались на технические проблемы с записью, которая проходила через портал госуслуг. В частности, не все родители смогли прикрепить к заявлению сканы необходимых документов. Не сразу появилась и кнопка «Получить услугу» для старта процедуры.

У некоторых родителей не удалось зарегистрироваться с первого раза, пришлось проходить процедуру дважды или трижды. У льготников не всегда получалось заполнять форму о типе льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, запись первоклассников в школы начнётся 1 апреля 2021 года.

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