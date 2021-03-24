Москва, , 10:52 — REGNUM Советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени, звезда Московского академического театра сатиры Вера Васильева прошла вакцинацию от COVID-19. Она рассказала об этом 24 марта, ее слова приводит РИА Новости.

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«Я сделала прививку «Спутник V», и прошло всё благополучно, ничего не болело и температуры не было», — сказала она.

Также Васильева отметила, что она чувствует себя после прививки хорошо.

«Советовать, конечно, я не могу — каждый принимает решение (о вакцинации. — ред.) самостоятельно… Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса», — добавила актриса.

Отметим, Вера Васильева известна по исполнению ролей в таких фильмах, «Сказание о земле Сибирской» (1947), «Чук и Гек» (1953), «Свадьба с приданым» (1953), «Карнавал» (1981) и многих других. Также она с 1948 года служит в Московском академическом театре сатиры, где исполнила более 60 ролей.