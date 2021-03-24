Сарапул, Удмуртия, , 10:48 — REGNUM В одной из саун Сарапула сотрудники районного подразделения уголовного розыска совместно с сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления МВД по республике установили факт занятия проституцией. По подозрению в организации этого «бизнеса» задержан директор сауны и четверо администраторов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией другими лицами»). По версии следствия, организаторы по желанию клиентов предоставляли интимные услуги в помещении организации.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, факты занятия проституцией выявили на прошлой неделе сотрудники полиции в одной из саун Брянского района Брянской области. Интим-услуги оказывали три «сотрудницы», в заведении также обнаружили склад спиртного без документов.

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