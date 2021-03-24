Житомир, Украина, , 10:51 — REGNUM На окраине села Будичаны Житомирской области найдены 40 тонн мусора, привезенного из Львова. Об этом сообщила пресс-служба госэкоинспекции Полесского округа.

В инспекции отметили, что жители села пожаловались на то, что в их населённый пункт незаконно привозят отходы из Львова.

Как рассказали в пресс-службе местной Национальной полиции, свалку обнаружили на территории бывшего кирпичного завода. В мусоре были найдены маски, халаты, перчатки, упаковка от медикаментов, а также квитанции, доказывающие львовское происхождение отходов.

Полиция открыла уголовное дело по статье «Загрязнение или порча земель» в отношении собственника бывшего завода.

Напомним, ранее в Житомирской области жители села Грозино перекрыли трассу Киев — Ковель, протестуя против незаконной свалки львовского мусора возле их населённого пункта.

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