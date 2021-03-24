Москва, , 10:48 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила создать единую федеральную карту туристических маршрутов для детей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Предлагаем создать единую федеральную карту туристических маршрутов для детей», — заявила Яровая, отметив, что это было бы востребовано родителями.

Трагедий, как в Мурманске быть не должно, подчеркнула вице-спикер Госдумы.

«Те разрешения, которые выдаются контрольными органами, по прогнозам погоды, по обстоятельствам, в которым будет осуществляться отдых, должны учитывать возрастной уровень группы туристов, они должны учитывать все нюансы, обеспечивающие безопасность, и таких случаев быть не должно», — отметила парламентарий.

Группа туристов из троих взрослых и тринадцати несовершеннолетних детей вечером 22 марта попала под сход лавины в районе ручья Маннепахк в Мурманской области. Под снежным завалом оказались трое подростков.

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