Москва, , 10:47 — REGNUM Власти Москвы выбрали тему для юбилейного X Московского урбанистического форума в 2021 году — это «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации», сообщили в Стройкомплексе.

На форуме будут обсуждаться вопросы соответствия городской среды стандартам проектирования и строительства Urban Health, ориентированным на здоровье жителей мегаполисов.

Десятый Московский урбанфорум планируется провести 1−4 июля 2021 года. Пройдет он в концертном зале и одноименном парке «Зарядье».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы разрабатывают и внедряют уникальные проекты, соответствующие стандартам Urban Health.

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