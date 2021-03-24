Самара, , 10:49 — REGNUM Мужчину осудили за обман поставщика фруктов в Самаре. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В суде установлено, что летом 2016 года обвиняемый бизнесмен заключил с фирмой, которая находится в Азербайджане, договор на поставку в Самару гранат весом более 16 тонн. Сумма контракта составила более одного млн рублей. Поставщик исполнил свои обязательства по договору, передав гранты покупателю.

«Покупатель принял груз, не намереваясь при этом в дельнейшем выполнять взятые на себя обязательства, и как следствие не оплатил его, согласно срокам оговоренным в контракте», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества. Суд приговорил обвиняемого к одному году шести месяцам исправительных работ и удержанию ежемесячно 5% из зарплаты осужденного в доход государства с условным испытательным сроком два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре риелтора обвинили в мошенничестве.