Самара, 24 марта 2021, 10:49 — REGNUM Мужчину осудили за обман поставщика фруктов в Самаре. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В суде установлено, что летом 2016 года обвиняемый бизнесмен заключил с фирмой, которая находится в Азербайджане, договор на поставку в Самару гранат весом более 16 тонн. Сумма контракта составила более одного млн рублей. Поставщик исполнил свои обязательства по договору, передав гранты покупателю.
По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества. Суд приговорил обвиняемого к одному году шести месяцам исправительных работ и удержанию ежемесячно 5% из зарплаты осужденного в доход государства с условным испытательным сроком два года.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре риелтора обвинили в мошенничестве.